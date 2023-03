Titoli Stato: assegnati titoli per 9 mld, decennale scende al 4,12% (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar. -(Adnkronos) - Rendimento in calo per il Btp decennale in una delle aste con cui oggi il Tesoro ha collocato titoli per 9 miliardi di euro complessivi. Nell'asta di titoli in scadenza a maggio 2033 - con 3,5 miliardi assegnati a fronte di una domanda per 4,83 miliardi - il rendimento lordo è sceso al 4,12%, in calo di 21 punti rispetto alla precedente asta del 24 febbraio scorso. Ancor più forte - -25 punti al 3,59% - la diminuzione registrata nell'asta di titoli a 5 anni (scadenza aprile 2028) con 3 miliardi assegnati a fronte di una richiesta per 4,46 miliardi. Collocati anche 1,25 miliardi di CCTeu a 8 anni (scadenza ottobre 2030) con un rendimento del 3,13% e 1,25 miliardi di stessi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar. -(Adnkronos) - Rendimento in calo per il Btpin una delle aste con cui oggi il Tesoro ha collocatoper 9 miliardi di euro complessivi. Nell'asta diin scadenza a maggio 2033 - con 3,5 miliardia fronte di una domanda per 4,83 miliardi - il rendimento lordo è sceso al 4,12%, in calo di 21 punti rispetto alla precedente asta del 24 febbraio scorso. Ancor più forte - -25 punti al 3,59% - la diminuzione registrata nell'asta dia 5 anni (scadenza aprile 2028) con 3 miliardia fronte di una richiesta per 4,46 miliardi. Collocati anche 1,25 miliardi di CCTeu a 8 anni (scadenza ottobre 2030) con un rendimento del 3,13% e 1,25 miliardi di stessi ...

