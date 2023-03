Titoli ingannevoli su Papa Francesco morto dopo che è stato ricoverato

(Di giovedì 30 marzo 2023) Sta rimbalzando sui social la notizia diche il Pontefice ènella giornata di mercoledì a causa di un’infezione respiratoria. Come se non bastassero le fake news dei mesi scorsi, quando si vociferava che fosse sul punto di dimettersi (con relative smentite giunte anche dal nostro magazine), oggi 30 marzo tocca fare i conti cone descrizioni di post su Facebook assolutamente. Lo scopo di queste persone è lo stesso da sempre, ovvero invogliare le persone a selezionare i relativi link per aumentare le visite del giorno. Ritorano i mercoledì Insomma, un’altra fake news, condita dache nel gergo dei social vengono definiti “clickbait”, a proposito di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cirillo73777221 : @repubblica Rabbrividisco leggendo i titoli ingannevoli che fate...ma che faccia tosta! E fanpage pure sulla stess… -

...particolarmente sovrappeso a un labirinto in continua evoluzione e pieno di trappoledi ...perfetto e quasi certamente flopperà al box office come accaduto a praticamente tutti i...Benedetta Rossi Non se ne può più didi articoli e di meme che alimentano a conti fatti fake news, come ho avuto modo di constatare oggi a proposito di Benedetta Rossi morta . Già, perché un post pubblicato sui social con la sua ......di adottare criteri comuni per contrastare il greenwashing e le asserzioni ambientali. ...12 dottorati congiunti offriranno una formazione integrata che porterà al conseguimento di...

Carolyn Smith malattia: la fake sul tumore al polmone Contra-Ataque

Non se ne può più di titoli di articoli e di meme che alimentano a conti fatti fake news, come ho avuto modo di constatare oggi a proposito di Benedetta Rossi morta. Già, perché un post pubblicato sui ...Riscontri utili per chi si è imbattuto nel solito post fake per il pubblico italiano nelle ultime ore, soprattutto su Facebook ...