Tim: Vivendi vuole più soldi (Di giovedì 30 marzo 2023) Vivendi scrive ai consiglieri Tim Parte la sfida sul voto in assemblea Corriere della Sera, di Andrea Rinaldi, pag. 25 Ancora pochi, 20 miliardi. Vivendi, primo socio di Tim con il 23,75%, esce allo scoperto e scrive una lettera al consiglio. Secondo quanto si apprende, l'azionista francese puntualizza che sulla vendita della rete unica bisognerà votare in assemblea straordinaria: quasi ad avvertire che, se Cassa Depositi e Prestiti e Macquarie così come Kkr non alzeranno le offerte, si andrà alla conta dei voti. I due pretendenti alla rete dell'ex monopolista di Stato starebbero studiando miglioramenti alle loro offerte iniziali. La cordata Cdp (azionista con il 10% di Tim)-Macquarie aveva messo sul piatto 18 miliardi, mentre l'offerta iniziale di Kkr arrivava fino a 20 miliardi di euro, compresi 2 miliardi di earn-out. Vivendi però ...

