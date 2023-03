(Di giovedì 30 marzo 2023) TecnoAndroid.it Arrivano una serie di novità sotto il punto di vista commerciale per i clienti di TIM. In linea con quanto fatto da altri operatori sul mercato della telefonia mobile, anche il provider italiano ha deciso di applicare una serie disulle sue principali tariffe nei primi mesi del 2023. TIM, lasi presenta con questeLa strategia di TIM sul frontediè cambiata già nelle precedenti settimane. Le modifiche di listino anziché concentrarsi sulle famose ricaricabili winback, ovvero le promozioni pensate per chi esercita la portabilità in entrata, guardano a tutto l’arco delle tariffe del provider. Alcuni abbonati storici di TIM si troveranno a pagare 1 euro in più rispetto ai precedenti. Alcuni clienti più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : TIM, le rimodulazioni di inizio primavera: questi i nuovi costi - - WillyAho : @TIM_Official se mi applicate rimodulazioni, cambio gestore, compreso abbonamento del mobile. Ovviamente a tutta la mia famiglia - darkjuubi : Rimodulazioni TIM su rete fissa: sino a 5 euro al mese in più da maggio - - tvdigitaldivide : TIM annuncia rimodulazioni maggio 2023 per rete fissa - togone76 : RT @HDblog: TIM paga caro le rimodulazioni: oltre 2 milioni di euro di multa dall'Antitrust -

Oltre alledi maggio 2023 , nello stesso mese sarà anche Vodafone ad applicare un aumento dei prezzi per alcune SIM dati in abbonamento usate da clienti privati. Dal 9 maggio 2023, per l'...Occorre analizzare con grande attenzione alcuni dettagli relativi a specifiche, secondo le informazioni venute a galla oggi 22 marzo qui in Italia . Per una volta ...Nel mirino ci sarebbero, nello specifico, gli SMS con i quali WindTre comunicava... come ripreso da MondoMobileWeb , oltre a includere una multa acomunica l'avvio del procedimento ...

Rimodulazione TIM rete fissa: aumenti da 2,90 euro a 5 euro al mese e adeguamento inflazione MondoMobileWeb.it

Vodafone annuncia un aumento della tariffa mensile per alcune SIM dati abbonamento usate da clienti privati: 1,99 euro in più da maggio.Dal prossimo maggio, per tutti i clienti Tim ci sarà un nuovo aumento sino ad un massimo di 5 euro e la notizia ha fatto infuriare molti abbonati della società.