The Walking Dead cambia volto con Dead City | lo spin-off con Negan e Maggie | “Mai visto niente di simile”

(Di giovedì 30 marzo 2023) Dimenticate grandi radure, boschi e prati, Theconsta perree i suoi protagonisti non potevano essere più soddisfatti di così. L’universo di TWD continuerà a vivere attraverso i suoi-off e sicuramente il più atteso è proprio quello dedicato all’inedita coppia formata da, interpretati da Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan. La New Yorkinfestata dagli zombie è l’ambientazione di The, lo-off che porterà i due protagonisti in missione nella Grande Mela per salvare il figlio di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bianazocs : the walking dead é uma arte - vanesa988531741 : RT @simonettarosmin: @Eleonor19629519 @LucaOnestini_11 La casa senza Luca sembra diventata la serie THE WALKING DEAD! ????? #onestiners #luv… - Lordeofdogtown : @edserloves C’è la Ghergo la grande sorella la voce è sua in regia the walking dead ?? - itsmikapenniman : i primi 25 minuti mi hanno messo più ansia che 11 stagioni di the walking dead messe assieme - cchaewj : non voglio sembrare psicopatica però the walking dead -

Nel cast di Wonder Man ci sarà anche Demetrius Grosse che debutterà quindi nel MCU in occasione della serie prodotta per Disney+. L'attore, recentemente apparso in show come FearDead e Swagger, avrà il ruolo di Eric Williams, il fratello di Simon Williams, ovvero il protagonista Wonder Man, parte affidata a Yahya Abdul - Mateen II. Le riprese delle puntate ...TvLine riporta che l'attore Demetrius Grosse ( FearDead ) è entrato nel cast di Wonder Man , la serie Disney+ sull'eroe Marvel, nel ruolo di Eric Williams alias il Sinistro Mietitore. Wonder Man vede nel cast Yahya Abdul - Mateen II nel ...Steven Yeun non è la prima volta che partecipa a produzioni di grosso calibro, l'attore è infatti diventato famoso grazie al suo ruolo di Glenn nella serie televisivaDead , che ha ...

The Walking Dead, ecco il teaser trailer dello spin-off Dead City WIRED Italia

TvLine riporta che l'attore Demetrius Grosse (Fear The Walking Dead) è entrato nel cast di Wonder Man, la serie Disney+ sull'eroe Marvel, nel ruolo di Eric Williams alias il Sinistro Mietitore.L'attore Steven Yeun, candidato all'Oscar per il film Minari, ha annunciato di aver ottenuto un ruolo nel Marvel Cinematic Universe (MCU).