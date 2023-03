The Night Agent 2 su Netflix: ecco quando esce la seconda stagione, trama e anticipazioni (Di giovedì 30 marzo 2023) . Netflix ha fatto l’annuncio ufficiale: nel 2024 uscirà la nuova stagione della famosa serie televisiva. La fiction è diventata celebre per il pubblico della piattaforma, anche grazie ai due attori Gabriel Basso e Luciane Bachanan. Ad annunciare la lieta notizia, il vicepresidente di Netflix: “Per gli spettatori è in arrivo altra azione e la suspense che amano”. quando arriva la seconda stagione The Night Agent? Anzitutto, la seconda stagione si farà. Ma, considerato il successo del prodotto, era impensabile il contrario. La famosa piattaforma streaming, ha dato la notizia attraverso i propri profili sui social network. Dopo la première della prima stagione, andata in onda il 23 marzo, la serie ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 marzo 2023) .ha fatto l’annuncio ufficiale: nel 2024 uscirà la nuovadella famosa serie televisiva. La fiction è diventata celebre per il pubblico della piattaforma, anche grazie ai due attori Gabriel Basso e Luciane Bachanan. Ad annunciare la lieta notizia, il vicepresidente di: “Per gli spettatori è in arrivo altra azione e la suspense che amano”.arriva laThe? Anzitutto, lasi farà. Ma, considerato il successo del prodotto, era impensabile il contrario. La famosa piattaforma streaming, ha dato la notizia attraverso i propri profili sui social network. Dopo la première della prima, andata in onda il 23 marzo, la serie ...

