The Avengers | la scena post-credit del film Marvel VIDEO

La scena post credit di The Avengers, di Joss Whedon, primo film di gruppo sui Vendicatori, posto a conclusione della Fase 1 del Marvel Cinematic Universe, presenta, dopo una transizione verso un'ambientazione cosmica, una figura in penombra, impegnata in una conversazione con l'Altro, elemento di spicco dell'armata dei Chitauri. L'essere riflette sulla minaccia rappresentata dagli umani e sugli sforzi supplementari necessari a sconfiggere la loro strenua resistenza. Il personaggio conclude: "Sfidarli equivale a lusingare la morte" (in originale "To challenge them is to court death"). A quel punto la creatura, voltandosi, si rivela al pubblico come Thanos. All'epoca dell'uscita del film, l'identificazione tra il personaggio mostrato in ...

