The Avengers film stasera in tv 30 marzo: cast, trama, curiosità, streaming (Di giovedì 30 marzo 2023) The Avengers è il film stasera in tv giovedì 30 marzo 2023 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV The Avengers film stasera in tv: cast USCITO IL: 25 aprile 2012 GENERE: Azione, Avventura ANNO: 2012 REGIA: Joss Whedon cast: Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Samuel L. Jackson, Clark Gregg, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Gwyneth Paltrow, Paul Bettany, Lou Ferrigno, Jenny Agutter, Walter Perez, Rashmi Rustagi, Evan Kole DURATA: 140 Minuti The ... Leggi su cubemagazine (Di giovedì 30 marzo 2023) Theè ilin tv giovedì 302023 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Thein tv:USCITO IL: 25 aprile 2012 GENERE: Azione, Avventura ANNO: 2012 REGIA: Joss Whedon: Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Samuel L. Jackson, Clark Gregg, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Gwyneth Paltrow, Paul Bettany, Lou Ferrigno, Jenny Agutter, Walter Perez, Rashmi Rustagi, Evan Kole DURATA: 140 Minuti The ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogcupoftea : The Avengers: 6 curiosità sul film Marvel - Paoloo92 : RT @MedInfinityIT: Il grande successo Marvel The Avengers arriva oggi in prima serata su #Italia1 e in simulcast su Mediaset Infinity: Capt… - gomitolodilana7 : Comunicazione di servizio Stasera su italia1 THE AVENGERS (Finalmente rivedo Thor)?? - fictionmediaset : RT @MedInfinityIT: Il grande successo Marvel The Avengers arriva oggi in prima serata su #Italia1 e in simulcast su Mediaset Infinity: Capt… - LiberoMagazine_ : Tutte le curiosità sul celebre cult, in onda stasera, The Avengers: il film che ha lanciato il successo dei cinecom… -