TgLa7d del 30 marzo 2023

Il Papa in ospedale: notte tranquilla, medici ottimisti Spionaggio: giornalista Usa arrestato in Russia Re Carlo al Bundestag: Europa minacciata ma coraggiosa Bolsonaro tornato in Brasile dopo tre ...... guerra ibrida con Occidente durerà a lungo Zelensky invita a Kiev il presidente cinese Xi Jinping No al cibo sintetico: il Made in Italy si difende a tavola Bollette: verso un calo20% per luce ...Francia, no all'estradizione di 10 ex - terroristi e Br Ue: passa lo stop ad auto diesel e benzina dal 2035 Mosca: Berlino coinvolta in guerra. Primi tank a Kiev Strage premeditata in scuola Nashville,...

TgLa7d del 29 marzo 2023 TGLA7