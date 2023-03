Test: sei pronta a fare un viaggio da sola? (Di giovedì 30 marzo 2023) Anche se ci hanno insegnato che la solitudine, se accolta, fa brillare, abbiamo sempre una certa titubanza nel fare le cose in solitaria. Questo accade quando dobbiamo andare al cinema, a un ristorante, a un evento oppure, più semplicemente, a fare una passeggiata. Ci sentiamo strane, diverse e sole, succede anche a te? Se spesso rinunciamo a fare qualcosa, solo perché siamo da sole, figuriamoci se riusciamo a contemplare l’idea di volare dall’altra parte del mondo, o anche in una destinazione più vicina, senza la compagnia di nessuno. Eppure, vivere un’esperienza del genere in solitaria è qualcosa che può davvero cambiarti la vita. E tu, sei pronta a fare un viaggio da sola? Scoprilo con il nostro Test, il risultato potrebbe stupirti. Perché dovresti ... Leggi su dilei (Di giovedì 30 marzo 2023) Anche se ci hanno insegnato che la solitudine, se accolta, fa brillare, abbiamo sempre una certa titubanza nelle cose in solitaria. Questo accade quando dobbiamo andare al cinema, a un ristorante, a un evento oppure, più semplicemente, auna passeggiata. Ci sentiamo strane, diverse e sole, succede anche a te? Se spesso rinunciamo aqualcosa, solo perché siamo da sole, figuriamoci se riusciamo a contemplare l’idea di volare dall’altra parte del mondo, o anche in una destinazione più vicina, senza la compagnia di nessuno. Eppure, vivere un’esperienza del genere in solitaria è qualcosa che può davvero cambiarti la vita. E tu, seiunda? Scoprilo con il nostro, il risultato potrebbe stupirti. Perché dovresti ...

