Terzo polo | Renzi “Nessun disimpegno | il 10 giugno parleremo di tutto”

ROMA (ITALPRESS) – "Molti mi scrivono preoccupati: ma è vero che ti stai disimpegnando? Risposta: sono e soprattutto sarò più impegnato di prima per una battaglia culturale, educativa e politica. Domanda: e allora come facciamo a rendere più forte il progetto Terzo polo? Risposta: intanto iscrivetevi a Italia Viva. Il 10 giugno in Assemblea Nazionale discuteremo di tutto". Lo afferma Matteo Renzi nella sua enews.

