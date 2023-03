Terribile incendio in appartamento alle porte di Roma: morto un uomo (Di giovedì 30 marzo 2023) Terribile incendio in appartamento alle porte di Roma: morto un uomo. E’ morta una persona all’interno di un incendio, scaturito dentro un appartamento nella zona di Fara Sabina. Le fiamme hanno messo in pericolo la stabilità della palazzina limitrofe, dove si affacciava il locale incendiato, con i pompieri che hanno impiegato diverso tempo per domare il fuoco. Una volta spente le fiamme, hanno trovato un’amara sorpresa all’interno dell’appartamento: il corpo senza vita del proprietario di casa, spirato per i fumi tossici sprigionati in casa dal fuoco. incendio a Fara Sabina oggi In data odierna la Sala Operativa del Comando VVF di Roma ha inviato in Fara Sabina – frazione di Corese Terra – Via Borgo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 marzo 2023)indi: morto un uomo. E’ morta una persona all’interno di un, scaturito dentro unnella zona di Fara Sabina. Le fiamme hanno messo in pericolo la stabilità della palazzina limitrofe, dove si affacciava il locale incendiato, con i pompieri che hanno impiegato diverso tempo per domare il fuoco. Una volta spente le fiamme, hanno trovato un’amara sorpresa all’interno dell’: il corpo senza vita del proprietario di casa, spirato per i fumi tossici sprigionati in casa dal fuoco.a Fara Sabina oggi In data odierna la Sala Operativa del Comando VVF diha inviato in Fara Sabina – frazione di Corese Terra – Via Borgo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Terribile incendio in appartamento alle porte di Roma: morto un uomo - Lasiciliaweb : Incendio in casa, muore carbonizzata Fine terribile per un'anziana nel Messinese - lacittanews : Un terribile incendio è scoppiato in un’azienda chimica a San Pietro Mosezzo, in provincia di Novara. Dalla zona in… - Incantesimo : RT @meteoredit: #SevereWeather ?? Terribile incendio boschivo ?? nella provincia di Castellón, in Spagna. Un grande incendio forestale press… - LoDraBaNai : RT @meteoredit: #SevereWeather ?? Terribile incendio boschivo ?? nella provincia di Castellón, in Spagna. Un grande incendio forestale press… -