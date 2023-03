Terra e polvere, la recensione: storie di invisibili, di amore e resistenza (Di giovedì 30 marzo 2023) La recensione di Terra e polvere, un film di Li Ruijun che racconta una storia d'amore e devozione nella Cina più rurale. La Cina rurale e polverosa della remota provincia del Gansu al confine con la Mongolia, quella più povera e battuta dai silenzi, laddove il tempo è scandito dall'alternarsi delle stagioni. Applaudito nei festival di mezzo mondo, da Berlino a Toronto passando per il Far East di Udine, il cinese Terra e polvere è diventato un caso anche in patria sbancando il botteghino, salvo poi sparire sotto i colpi della censura di regime che lo ha ritirato dalle sale e da tutte le piattaforme streaming. Come avrete modo di leggere nella recensione, il sesto lungometraggio di Li Ruijun in sala dal … Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 marzo 2023) Ladi, un film di Li Ruijun che racconta una storia d'e devozione nella Cina più rurale. La Cina rurale e polverosa della remota provincia del Gansu al confine con la Mongolia, quella più povera e battuta dai silenzi, laddove il tempo è scandito dall'alternarsi delle stagioni. Applaudito nei festival di mezzo mondo, da Berlino a Toronto passando per il Far East di Udine, il cineseè diventato un caso anche in patria sbancando il botteghino, salvo poi sparire sotto i colpi della censura di regime che lo ha ritirato dalle sale e da tutte le piattaforme streaming. Come avrete modo di leggere nella, il sesto lungometraggio di Li Ruijun in sala dal …

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sentieriselvagg : Boicottato e poi censurato in Cina, racconta la commovente storia d'amore tra due anime innocenti che si ritrovano… - SognoSonDiego : @lamascheraaa l'ho sbagliato uguale io ieri in allenamento nella partitella con 2 punti a mio favore : - il campo… - vicesantivi : RT @Tagota14: Il respiro della notte si muove come vento di terra sospingendo l'aria Come polvere addosso ai muri in luoghi dal sapore di m… - stelle_lune : RT @Tagota14: Il respiro della notte si muove come vento di terra sospingendo l'aria Come polvere addosso ai muri in luoghi dal sapore di m… - Ombre_Luci : Nella newsletter di marzo il nuovo numero di Ombre e Luci: uno speciale per festeggiare 40 anni di vita editoriale… -