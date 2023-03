Terni Donna uccisa a coltellate in un’abitazione in via del Crociere | fermato il marito

(Di giovedì 30 marzo 2023) Efferato femminicidio in Umbria. Unaè statain, in via del, zona Borgo Rivo. Il dramma familiare sarebbe avvenuto al culmine di un lite scoppiata con il compagno. Quest’ultimo è statodalla Polizia di Stato, sul posto con squadra mobile, scientifica e squadra volante. Sono in corso indagini, coordinate dalla Procura di, per ricostruire l’esatta dinamica del’omicidio.

Terni: donna uccisa a coltellate a borgo Rivo. Fermato il presunto omicida umbriaON

Sarebbe stata uccisa dal compagno al culmine di una lite la donna di Terni accoltellata nel pomeriggio di oggi. L'uomo è stato fermato e accompagnato in questura per ricostruire quanto accaduto.