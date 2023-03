Terni, donna uccisa a coltellate in casa: fermato il compagno (Di giovedì 30 marzo 2023) Una donna è stata uccisa a coltellate all'interno di un'abitazione a Terni, in zona Borgo Rivo. L’uccisione sarebbe avvenuta al culmine di una lite con il compagno. Quest'ultimo è stato fermato dalla polizia di Stato, sul posto con squadra mobile, scientifica e squadra volante. Sono in corso indagini, coordinate dalla Procura di Terni, per ricostruire quanto accaduto. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 30 marzo 2023) Unaè stataall'interno di un'abitazione a, in zona Borgo Rivo. L’uccisione sarebbe avvenuta al culmine di una lite con il. Quest'ultimo è statodalla polizia di Stato, sul posto con squadra mobile, scientifica e squadra volante. Sono in corso indagini, coordinate dalla Procura di, per ricostruire quanto accaduto.

