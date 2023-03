Terni, donna uccisa a coltellate: compagno in questura (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – Una donna è stata uccisa, probabilmente a coltellate, in un’abitazione a Terni. Sul posto è intervenuta la polizia dopo aver ricevuto l’allarme da uno dei figli. La vittima aveva 56 anni. Il compagno, un uomo di 62 anni, viene in queste ore ascoltato in questura. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – Unaè stata, probabilmente a, in un’abitazione a. Sul posto è intervenuta la polizia dopo aver ricevuto l’allarme da uno dei figli. La vittima aveva 56 anni. Il, un uomo di 62 anni, viene in queste ore ascoltato in. L'articolo proviene da Italia Sera.

