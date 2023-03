Tennis: Torneo San Luis Potosi. Errani ai quarti (Di giovedì 30 marzo 2023) La Tennista romagnola ha battuto in 2 set la spagnola Bolsova ROMA - Sara Errani accede ai quarti del "San Luis Potosi Open", Torneo WTA 125k dotato di un montepremi di 115.000 dollari che si disputa ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 30 marzo 2023) Lata romagnola ha battuto in 2 set la spagnola Bolsova ROMA - Saraaccede aidel "SanOpen",WTA 125k dotato di un montepremi di 115.000 dollari che si disputa ...

Tennis: Torneo San Luis Potosi. Errani ai quarti La tennista romagnola ha battuto in 2 set la spagnola Bolsova ROMA - Sara Errani accede ai quarti del "San Luis Potosi Open", torneo WTA 125k dotato di un montepremi di 115.000 dollari che si disputa sui campi in terra rossa del Club Deportivo Potosino della città messicana. La 35enne di Massa Lombarda, numero 99 Wta e ... Alcaraz - Fritz stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2023 ... torneo di scena sul cemento outdoor della città della Florida. Ad attendere il vincitore di questo ...che monitora l'evento attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis ... ATP Miami 2023, Sinner batte Ruusuvuori e vola in semifinale Jannik Sinner si qualifica per la semifinale del torneo Atp 1000 di Miami. Il tennista altoatesino ha superato nei quarti di finale il finlandese Emil Ruusuvuori, n. 54 Atp, con un netto 6 - 3, 6 - 1 in un match che è stato interrotto per pioggia ... Tennis: Miami, Sinner batte Ruusuvuori e vola in semifinale Jannik Sinner batte il finlandese Emil Ruusuvuori e vola in semifinale al torneo di Miami. L'altoatesino si è imposto con il punteggio di 6-3, 6-1 al termine di un incontro interrotto al secondo set a ... Tennis, Miami: Sinner vola in semifinale Sinner è numero 11 al mondo nella classifica ATP. Ruusuvuori è cinquantaquattresimo. Per Sinner ventesima vittoria nel 2023. Tra le donne nei quarti di finale la rumena Sorana Cirstea vince 6-4 6-4 co ...