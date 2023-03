Tennis, la crisi (temporanea) di Berrettini: cosa sta succedendo a Matteo? (Di giovedì 30 marzo 2023) «La crisi può essere una benedizione perché può portare progresso», diceva Albert Einstein. Difficile, però, uscire dalla crisi quando i risultati (sportivi) non arrivano. E questo è il caso del Tennista italiano Matteo Berrettini: il periodo buio per The Hammer continua e la famosa luce in fondo al tunnel è distante, almeno per il momento. «Passerà, mi sto impegnando come non mai», ha rassicurato, confermando la sua volontà di voler uscire – al più presto – dal buco nero in cui è caduto e che gli è costato l’uscita dalla Top Ten (e pure Twenty) delle classifica Atp, posizionandosi al 22° posto dietro Sinner (nono) e pure Musetti (ventunesimo). Da quell’infortunio ad Acapulco alla gamba destra che l’ha costretto al ritiro ai quarti di finale contro il giovane danese Rune, il Tennista ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 marzo 2023) «Lapuò essere una benedizione perché può portare progresso», diceva Albert Einstein. Difficile, però, uscire dallaquando i risultati (sportivi) non arrivano. E questo è il caso delta italiano: il periodo buio per The Hammer continua e la famosa luce in fondo al tunnel è distante, almeno per il momento. «Passerà, mi sto impegnando come non mai», ha rassicurato, confermando la sua volontà di voler uscire – al più presto – dal buco nero in cui è caduto e che gli è costato l’uscita dalla Top Ten (e pure Twenty) delle classifica Atp, posizionandosi al 22° posto dietro Sinner (nono) e pure Musetti (ventunesimo). Da quell’infortunio ad Acapulco alla gamba destra che l’ha costretto al ritiro ai quarti di finale contro il giovane danese Rune, ilta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luca_zone : RT @Corriere: Berrettini in crisi, Melissa Satta lo raggiunge a Miami. «Momento duro, riparto così» - R0bbySSL : RT @lorenzofares: Il movimento #tennis in Italia ???? è così in crisi da aver portato (per ora) 2 ragazzi ai QF e 1 agli ottavi del #MiamiOpe… - BananitaMayu : RT @lorenzofares: Il movimento #tennis in Italia ???? è così in crisi da aver portato (per ora) 2 ragazzi ai QF e 1 agli ottavi del #MiamiOpe… - News24Tennis : Il tennista russo Karen Khachanov, numero 16 al mondo, ha vinto contro Stefanos Tsitsipas, numero 3 al mondo, con u… - Robe_Sanna : RT @VinceMartucci: Lo sprint di Sinner conferma che ridurre a Melissa Satta e alla variante “testa” tout court la crisi di Berrettini dimos… -