Tennis, i numeri di Jannik Sinner: indizi di una crescita costante (Di giovedì 30 marzo 2023) numeri, indizi di una crescita costante. Jannik Sinner prosegue nel suo cammino a Miami, sede del Masters1000 di questa settimana. Dopo le semifinali a Indian Wells, lo stesso traguardo è stato raggiunto nel secondo torneo del Sunshine Double. Alla fine della fiera, il tassametro segna: 20 vittorie in 24 match disputati nel 2023, con ben 17 partite in cui non si è concesso il set all’avversario. In quest’ultimo caso, nelle 34 frazioni vinte, solo in cinque circostanze si è affidato al tie-break. Gli stop sono arrivati da Sebastian Korda ad Adelaide (partita condizionata da un problema all’anca), Stefanos Tsitsipas (ko in cinque set agli Australian Open), da Daniil Medvedev (vittoria in rimonta del russo nella Finale di Rotterdam) e da Carlos Alcaraz in California, essendo sicuramente ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023)di unaprosegue nel suo cammino a Miami, sede del Masters1000 di questa settimana. Dopo le semifinali a Indian Wells, lo stesso traguardo è stato raggiunto nel secondo torneo del Sunshine Double. Alla fine della fiera, il tassametro segna: 20 vittorie in 24 match disputati nel 2023, con ben 17 partite in cui non si è concesso il set all’avversario. In quest’ultimo caso, nelle 34 frazioni vinte, solo in cinque circostanze si è affidato al tie-break. Gli stop sono arrivati da Sebastian Korda ad Adelaide (partita condizionata da un problema all’anca), Stefanos Tsitsipas (ko in cinque set agli Australian Open), da Daniil Medvedev (vittoria in rimonta del russo nella Finale di Rotterdam) e da Carlos Alcaraz in California, essendo sicuramente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... peppesz : RT @_ThousandN: Sinner sta toccando vette inesplorate nella storia del tennis italiano, gioca al gatto col topo contro top 10 affermati, ma… - giulianabianco4 : RT @lorenzofares: Anche i numeri ci dicono che Jannik #Sinner ????, in poco più di un'ora, ha dominato contro un top10 - 8 aces e nessun dop… - Fprime86 : RT @lorenzofares: Anche i numeri ci dicono che Jannik #Sinner ????, in poco più di un'ora, ha dominato contro un top10 - 8 aces e nessun dop… - Innovandiamo : RT @lorenzofares: 22 partite giocate da Jannik #Sinner ???? finora nel 2023: ne ha vinte 18 42 set vinti su 55 giocati Agganciato Norrie ????… - BananitaMayu : RT @lorenzofares: Anche i numeri ci dicono che Jannik #Sinner ????, in poco più di un'ora, ha dominato contro un top10 - 8 aces e nessun dop… -

Coppa Davis, tutto sulle avversarie dell'Italia: numeri e curiosità Ricordiamo che per i tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel è previsto uno sconto del ... Scopriamo i numeri, le curiosità sui top player, i precedenti con gli azzurri. CILE Nel girone ... ColtivaTo. Con i piedi per Terra ... ma anche in occasione dei maggiori eventi cittadini, ad esempio durante gli ATP Finals di Tennis o ... spesso diversa da quella immaginata, bucolica, in modo rigoroso, basato su fatti e numeri, da un ... Coppa Davis, le avversarie dell'Italia a Bologna: tutto sul Canada La scheda del Canada, campione in carica, che affronterà l'Italia nella fase a gironi delle Davis Cup Finals a Bologna dal 12 al 17 settembre. Numeri, curiosità, precedenti con gli azzurri e giocatori chiave della nazionale che ha eliminato l'Italia l'anno scorso in semifinale. Canada in Davis: la scheda Titoli: 1 (2022) Primo anno in Davis: ... Ricordiamo che per i tesserati della Federazione Italianae Padel è previsto uno sconto del ... Scopriamo i, le curiosità sui top player, i precedenti con gli azzurri. CILE Nel girone ...... ma anche in occasione dei maggiori eventi cittadini, ad esempio durante gli ATP Finals dio ... spesso diversa da quella immaginata, bucolica, in modo rigoroso, basato su fatti e, da un ...La scheda del Canada, campione in carica, che affronterà l'Italia nella fase a gironi delle Davis Cup Finals a Bologna dal 12 al 17 settembre., curiosità, precedenti con gli azzurri e giocatori chiave della nazionale che ha eliminato l'Italia l'anno scorso in semifinale. Canada in Davis: la scheda Titoli: 1 (2022) Primo anno in Davis: ... Tennis, i numeri di Jannik Sinner: indizi di una crescita costante OA Sport Coppa Davis, tutto sulle avversarie dell'Italia: numeri e curiosità talia, Canada, Svezia e Cile; queste le squadre che dal 12 al 17 settembre si sfideranno sul campo della ‘Unipol Arena’ di Bologna per la fase ... Le scarpe di Ivan Lendl Quel negozio era l’unico che aveva tutti i numeri, anche i mezzi numeri ... Quel signore sapeva tutto delle scarpe, tutto delle corde e tutto del tennis, perché nel tennis (dietro le quinte) ci aveva ... talia, Canada, Svezia e Cile; queste le squadre che dal 12 al 17 settembre si sfideranno sul campo della ‘Unipol Arena’ di Bologna per la fase ...Quel negozio era l’unico che aveva tutti i numeri, anche i mezzi numeri ... Quel signore sapeva tutto delle scarpe, tutto delle corde e tutto del tennis, perché nel tennis (dietro le quinte) ci aveva ...