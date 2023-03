Tennis, Bianca Andreescu: “Ho sofferto una lesione ai legamenti della caviglia, spero di tornare presto in campo” (Di giovedì 30 marzo 2023) Non arrivano proprio buone notizie per Bianca Andreescu. Dopo l’infortunio che l’ha costretta al ritiro per infortunio durante il suo match contro la russa Ekaterina Alexandrova valido per gli ottavi di finale del WTA 1000 di Miami (da sottolineare che la classe 2000 è uscita in barella), la canadese si è sottoposta in queste ultime ore agli esami medici che hanno evidenziato una lesione ai tendini della caviglia sinistra. A comunicare l’esito dei test è stata proprio la stessa giocatrice sui propri canali social. Questo il suo messaggio: “I risultati mostrano che ho sofferto una lesione a due legamenti della caviglia sinistra. È difficile dire con esattezza quanto tempo ci vorrà ora, ma posso dire che avrebbe potuto ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023) Non arrivano proprio buone notizie per. Dopo l’infortunio che l’ha costretta al ritiro per infortunio durante il suo match contro la russa Ekaterina Alexandrova valido per gli ottavi di finale del WTA 1000 di Miami (da sottolineare che la classe 2000 è uscita in barella), la canadese si è sottoposta in queste ultime ore agli esami medici che hanno evidenziato unaai tendinisinistra. A comunicare l’esito dei test è stata proprio la stessa giocatrice sui propri canali social. Questo il suo messaggio: “I risultati mostrano che hounaa duesinistra. È difficile dire con esattezza quanto tempo ci vorrà ora, ma posso dire che avrebbe potuto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tennis_Ita : Bianca Andreescu sull'infortunio: 'Poteva andare peggio, tornerò presto in campo' - Mino06143579171 : @Bandreescu_ Tranquilla Bianca, ci hai dato tanto, ci dai tanto e ci darai ancora emozioni. Fai tutto con calma sen… - IlveroBart : Mandiamo energia di luce e benedizioni a Bianca Andreescu che si è infortunata al Miami open, rimettiti presto teso… - apicella57 : RT @Alenize82: L'ennesimo grave infortunio di Bianca #Andreescu mi ha rovinato la giornata ed è una bruttissima notizia per il circuito #WT… - gianmilan76 : RT @Alenize82: L'ennesimo grave infortunio di Bianca #Andreescu mi ha rovinato la giornata ed è una bruttissima notizia per il circuito #WT… -