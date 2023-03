Telese Terme, sventato furto di carburante presso un cantiere dell’alta velocità (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella nottata a Telese Terme, in località Vallo Rotondo, i Carabinieri delle Stazioni di Telese Terme e Amorosi, nel corso di specifico servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei furti e danneggiamenti ai danni dei cantieri in corso sulla linea ferroviaria alta capacità tratta Napoli-Bari, già oggetto di recenti furti, notavano nei pressi del citato cantiere qualcosa di anomalo. Insospettiti, allertavano l’altra pattuglia presente in zona e si avvicinavano per ispezionare l’area interessata, notando che 10 taniche di carburante da 30 litri cadauna erano già state riempite, occultate dietro un mezzo cingolato e pronte per essere asportate. Evidentemente gli ignoti malfattori, scorgendo i Carabinieri avvicinarsi, si sono ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella nottata a, in località Vallo Rotondo, i Carabinieri delle Stazioni die Amorosi, nel corso di specifico servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei furti e danneggiamenti ai danni dei cantieri in corso sulla linea ferroviaria alta capacità tratta Napoli-Bari, già oggetto di recenti furti, notavano nei pressi del citatoqualcosa di anomalo. Insospettiti, allertavano l’altra pattuglia presente in zona e si avvicinavano per ispezionare l’area interessata, notando che 10 taniche dida 30 litri cadauna erano già state riempite, occultate dietro un mezzo cingolato e pronte per essere asportate. Evidentemente gli ignoti malfattori, scorgendo i Carabinieri avvicinarsi, si sono ...

