Telefono Amico, boom di richieste di aiuto: una al minuto nel 2022 (Di giovedì 30 marzo 2023) È allarme disagio psicologico, in particolare tra i giovani. I dati che Telefono Amico Italia presenta in occasione della Giornata Mondiale della Salute che ricorre il 7 aprile, parlano chiaro: le richieste di sostegno risultano più che raddoppiate negli ultimi tre anni. Oltre 110mila solo quelle arrivate nel 2022, con un forte aumento di contatti da parte dei giovani e una tendenza in netta crescita. A lanciare l'allarme è l'organizzazione di volontariato che da oltre 50 anni, attraverso oltre 500 volontari distribuiti in 20 sedi su tutto il territorio nazionale, si prende cura di coloro che attraversano un momento di fragilità emotiva, aiutandoli a superare le tensioni e a ritrovare il benessere emozionale attraverso l'ascolto e il dialogo. Cresce il malessere esistenziale tra i giovani, le ragazze le più colpiteNel ...

