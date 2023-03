Telefonata Meloni-Zelensky, Il presidente l’ucraino: “Italia paese dei giusti” (Di giovedì 30 marzo 2023) uTelefonata Meloni Zelensku, uno spiraglio di luce. “Siamo con l’Ucraina. Ho confermato il nostro impegno e discusso dell’obiettivo di una pace giusta e duratura“. Lo ha scritto Giorgia Meloni in un tweet dopo la Telefonata con Zelensky, che ha commentato: “Nelle sue parole la vera forza dell’Europa” Telefonata Meloni-Zelensky. Il patto Intanto Putin ammette che le sanzioni possono avere ‘un effetto ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 30 marzo 2023) uZelensku, uno spiraglio di luce. “Siamo con l’Ucraina. Ho confermato il nostro impegno e discusso dell’obiettivo di una pace giusta e duratura“. Lo ha scritto Giorgiain un tweet dopo lacon, che ha commentato: “Nelle sue parole la vera forza dell’Europa”. Il patto Intanto Putin ammette che le sanzioni possono avere ‘un effetto ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Telefonata tra Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky . Il presidente ucraino ha mostrato apprezzamento per la Confe… - elio_vito : Stasera prima il @Tg1Rai manda in onda la telefonata di Meloni con Fiorello, poi nei cinque minuti da Vespa, che ha… - repubblica : Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Telefonata Zelensky-Meloni. La premier: 'Confermato l'impegno per una pac… - Fantast27655985 : RT @Open_gol: «La via per la pace in Ucraina è il completo ritiro delle truppe russe dal territorio ucraino e l'attuazione della nostra for… - messorina52 : RT @dariodangelo91: ?????????? #Zelensky: 'Ho avuto una telefonata proficua con Giorgia #Meloni. Abbiamo discusso le nostre iniziative bilateral… -