Ted Lasso 3×02 | recensione del secondo episodio della terza stagione della serie Apple

(Di giovedì 30 marzo 2023) L’: (I Don’t Want to Go to) Chelsea. La: Ted, 2020. Regia: MJ Delaney. Cast: Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Jeremy Swift, Phil Dunster, Brett Goldstein, Brendan Hunt, Nick Mohammed, Anthony Head, Toheeb Jimoh, Cristo Fernández, Kola Bokinni, Billy Harris, James Lance, Juno Temple. Genere: drammatico, commedia, sportivo. Durata: 45 minuti. Dove l’abbiamo visto: suTV+, in lingua originale. Trama: Rebecca trova un modo per avere la rivincita definitiva nei confronti di Rupert, ma non è detto che la strategia funzioni fino in fondo. Non è ancora stato ufficialmente annunciato se ladi Tedsia effettivamente l’ultima, come più volte suggerito da Jason Sudeikis (con gli eventi del finale ...

L'episodio 3 della stagione 3 di Ted Lasso ha rivelato che uno dei membri dell' AFC Richmond è un'esponente della community LGBTQ+. Il profilo ufficiale dell'AFC Richmond ha celebrato l'acquisto di Zava visto nell'episodio 2 della stagione 3 di Ted Lasso, con un nuovo poster.

Ted Lasso 3, l'omaggio ad Adriano Celentano nel terzo episodio Today.it

Non c'è personaggio di Ted Lasso che non sia andato incontro ad una certa evoluzione psicologica nel corso delle prime due stagioni dello show: un discorso che i primi episodi della terza stagione ...Se non avete visto l'episodio 3 della terza stagione di Ted Lasso, disponibile da mercoledì 29 marzo, fermatevi pure qui per non incorrere in spoiler. Ma se avete visto questa puntata della serie tv ...