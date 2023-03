“Tavassi cacciato”. Caos al GF Vip, a pochi giorni dalla finale: l’hanno visto e sono scioccati (Di giovedì 30 marzo 2023) Sembra che le turbolente discussioni, a tratti anche troppo violente nei toni e nei gesti, tra i Donnalisi ed anche gli Oriele siano state già del tutto dimenticate dai fandom che, adesso, sono infuriati con il quarto finalista del GF Vip 7, Edoardo Tavassi. Dopo lite notturna, con Micol Incorvaia, vogliono la sua squalifica. Le parole che il concorrente ha dedicato alla sorella di Clizia Incorvaia, per molti, sarebbero inaccettabili. Gran parte dei fandom che popolano Twitter da ormai più di sei mesi ancora non ha dimenticato quanto uscito dalla bocca del 38enne romano due notti or sono. Dormivano tutti nello spiato appartamento del GF Vip 7, eccetto lui e la ‘fidanzata’ Micol Incorvaia. Quest’ultima, alle due di notte passate, si è beccata una serie di spiacevoli insulti da parte di Edoardo ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 30 marzo 2023) Sembra che le turbolente discussioni, a tratti anche troppo violente nei toni e nei gesti, tra i Donnalisi ed anche gli Oriele siano state già del tutto dimenticate dai fandom che, adesso,infuriati con il quarto finalista del GF Vip 7, Edoardo. Dopo lite notturna, con Micol Incorvaia, vogliono la sua squalifica. Le parole che il concorrente ha dedicato alla sorella di Clizia Incorvaia, per molti, sarebbero inaccettabili. Gran parte dei fandom che popolano Twitter da ormai più di sei mesi ancora non ha dimenticato quanto uscitobocca del 38enne romano due notti or. Dormivano tutti nello spiato appartamento del GF Vip 7, eccetto lui e la ‘fidanzata’ Micol Incorvaia. Quest’ultima, alle due di notte passate, si è beccata una serie di spiacevoli insulti da parte di Edoardo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TeresaBal1 : @friendswithemp @Quantisticalux @GrandeFratello Carissima in un discorso con tavassi durante la puntata ha cacciato… - M_Ferrari327 : RT @giorgioloda: @dobledouble @Iperborea_ Ma zitte dementi!!!! Avete cacciato onestini per salvare quel viscido di #Alberto! Vi siete gioca… - giorgioloda : @dobledouble @Iperborea_ Ma zitte dementi!!!! Avete cacciato onestini per salvare quel viscido di #Alberto! Vi siet… - umarts_channel : @Annamar62175690 @ESTANCA2 Alberto sicuro ! Tavassi cattivo e doveva uscire fuori già dal microfono nel van! Punto!… - SpartanoVitti : @gicarestik2 Ragazza che onestamente al reality non ha dato niente,antipatica,maleducata,deve ringraziare il pappon… -