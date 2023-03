Tarquinia. Dal 3 al 10 aprile visitabile la mostra “Pitturiamo la Pasqua” (Di giovedì 30 marzo 2023) “Pitturiamo la Pasqua”. È questo il titolo della mostra collettiva di giovanissimi pittori tarquiniesi allievi del laboratorio artistico creativo “L’officina delle idee”, che, dal 3 aprile, alle 16, per una settimana, sarà visitabile al pubblico. Patrocinata dalla Pro loco Tarquinia, l’esposizione raccoglie alcuni quadri, a tema vario, dipinti dagli allievi, e rappresenta la prima di una serie di attività a carattere culturale e sociale che si svolgeranno nei locali riqualificati dall’associazione culturale “Etruria Media” a piano terra di palazzo Vipereschi, al civico 15 di via Giuseppe Garibaldi. “La mostra sarà aperta tutti i giorni fino al 10 aprile dalle 16 alle 19,30 – afferma l’artista Sandra Inghes, promotrice dell’iniziativa -. L’8 ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 30 marzo 2023) “la”. È questo il titolo dellacollettiva di giovanissimi pittori tarquiniesi allievi del laboratorio artistico creativo “L’officina delle idee”, che, dal 3, alle 16, per una settimana, saràal pubblico. Patrocinata dalla Pro loco, l’esposizione raccoglie alcuni quadri, a tema vario, dipinti dagli allievi, e rappresenta la prima di una serie di attività a carattere culturale e sociale che si svolgeranno nei locali riqualificati dall’associazione culturale “Etruria Media” a piano terra di palazzo Vipereschi, al civico 15 di via Giuseppe Garibaldi. “Lasarà aperta tutti i giorni fino al 10dalle 16 alle 19,30 – afferma l’artista Sandra Inghes, promotrice dell’iniziativa -. L’8 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tusciatimes : Tarquinia, dal 3 al 10 aprile visitabile la mostra “Pitturiamo la Pasqua” - - Etrurianews : Skylab Studios presenta le soluzioni innovative per il turismo dell’Etruria Meridionale alla più importante fiera d… - lextraweb : Tarquinia, dal Comitato per l'ospedale una lettera aperta al consiglio comunale: 'Faccia propria la battaglia dei c… - gioalbarosa : @professeurfle A Natale mi hanno regalato una elegante confezione di formaggi… ETRUSCHI, prodotto assolutamente art… - Red_Oltre : ? - Fiera di Tarquinia: pubblicato dal 13 Marzo sul sito del Comune l’avviso di partecipazione per gli espositori.… -