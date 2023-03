Taranto, quanti appuntamenti: il doppio giuramento, Beppe Fiorello, l’Aeronautica Giornata piena di impegni (Di giovedì 30 marzo 2023) Si inizia in mattinata. Rotonda del lungomare, giuramento degli allievi della Marina militare e di quelli dei carabinieri. Cerimonia congiunta e da giorni se ne sono accorti gli automobilisti per le limitazioni al traffico. Pomeriggio: alle 17 la presentazione del film di Beppe Fiorello, che è presente. Cinema Savoia. È la prima regia dell’attore siciliano che ieri in tv è stato protagonista del docufilm su Francesco Baracca e la fondazione dell’Aeronautica militare. A proposito di Aeronautica militare, alle 18 la manifestazione aperta al pubblico, nella base di Taranto, proprio sui cento anni dell’Arma azzurra. E non solo questi. quanti appuntamenti oggi a Taranto. L'articolo Taranto, quanti ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 30 marzo 2023) Si inizia in mattinata. Rotonda del lungomare,degli allievi della Marina militare e di quelli dei carabinieri. Cerimonia congiunta e da giorni se ne sono accorti gli automobilisti per le limitazioni al traffico. Pomeriggio: alle 17 la presentazione del film di, che è presente. Cinema Savoia. È la prima regia dell’attore siciliano che ieri in tv è stato protagonista del docufilm su Francesco Baracca e la fondazione delmilitare. A proposito di Aeronautica militare, alle 18 la manifestazione aperta al pubblico, nella base di, proprio sui cento anni dell’Arma azzurra. E non solo questi.oggi a. L'articolo...

