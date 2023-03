Taranto, la nave Martinengo finisce incagliata nel mar Grande – Il video (Di giovedì 30 marzo 2023) La nave Martinengo, fregata missilistica della Marina militare, è rimasta incagliata in mar Grande, nei pressi del Castello aragonese di Taranto. L’imbarcazione si trovava alla fonda, insieme ad altre navi, in attesa della cerimonia di giuramento che si terrà domani mattina sulla rotonda del Lungomare degli allievi marescialli della prima classe della Marina Militare e dei volontari dell’Arma dei Carabinieri. Secondo quanto si è appreso, a causa delle correnti e del forte vento, una parte della nave ha toccato il fondale, rimanendo incagliata. Con il supporto di due rimorchiatori la nave è stata poi liberata. Oggi la Martinengo parteciperà al defilamento delle navi che faranno da cornice all’evento che torna a svolgersi nel capoluogo ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 marzo 2023) La, fregata missilistica della Marina militare, è rimastain mar, nei pressi del Castello aragonese di. L’imbarcazione si trovava alla fonda, insieme ad altre navi, in attesa della cerimonia di giuramento che si terrà domani mattina sulla rotonda del Lungomare degli allievi marescialli della prima classe della Marina Militare e dei volontari dell’Arma dei Carabinieri. Secondo quanto si è appreso, a causa delle correnti e del forte vento, una parte dellaha toccato il fondale, rimanendo. Con il supporto di due rimorchiatori laè stata poi liberata. Oggi laparteciperà al defilamento delle navi che faranno da cornice all’evento che torna a svolgersi nel capoluogo ...

