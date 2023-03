Tajani | “PNRR? Se perderemo dei progetti ce ne faremo una ragione”

(Di giovedì 30 marzo 2023) Antonioa tutto tondo. Il Vicepremier e Ministro degli Esteri è intervenuto su Rete 4 per fare il punto su molte delle questioni al centro dell’agenda mediatica e del dibattito pubblico. Anzitutto ha parlato delle questioni afferenti alle sue deleghe di governo, quindi l’immigrazione. Per evitare gli sbarchi, dice, bisogna evitare di creare ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Tajani: 'Tunisia a rischio collasso, Fmi dia prima tranche di aiuti' | 'Pnrr? Serve flessibilità, ma impegnati per… - infoitinterno : Pnrr: Tajani, se salta qualche progetto ce ne faremo una ragione - MarinaMana1 : RT @orsatti63: #Tajani sta cercando di mettere una pezza con la #UE dopo le tensioni provacate dal regolamento sugli #appalti pubblici che… - medicojunghiano : RT @orsatti63: #Tajani sta cercando di mettere una pezza con la #UE dopo le tensioni provacate dal regolamento sugli #appalti pubblici che… - orsatti63 : #Tajani sta cercando di mettere una pezza con la #UE dopo le tensioni provacate dal regolamento sugli #appalti pubb… -

Serve flessibilità, ma impegnati per le riforme'ha poi toccato il tema dei fondi del, spiegando che il ministro 'Raffaele Fitto sta lavorando molto bene, ma ilè nato in una ...Partecipano, tra gli altri, Antonio, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro ... ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 9,30 interpellanze urgenti (Aula) Senato 9,30 e 15,00 Dl(Bilancio)...Da qui ha chiesto al governo "di riferire in aula sullo stato di attuazione del". Da qui ha ... che oggi sarà a Udine con Giorgia Meloni , Matteo Salvini e Antonio, non è preoccupato dagli ...

Tajani: "Per il Pnrr il Ministro Fitto sta lavorando intensamente sui progetti" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Per il ministro degli Esteri Antonio Tajani, "in Tunisia c'è una crisi finanziaria tremenda, è un Paese sull'orlo del collasso economico. Ecco perché come Italia stiamo facendo di tutto per impedire q ..."Il Pnrr è nato in una situazione completamente differente ... Lo ha dett il ministro degli Esteri Antonio Tajani a""Stasera Italia".