(Di giovedì 30 marzo 2023) Ilconquista la vittoria contro laper 2-1 e accede alla semifinale del Torneo di. Di seguito ile i marcatori della sfida.: Gentile, Matera (27’ st. Porzi), Pellizzaro, Peretti (32’ st. Silvestri), Trevisan (1’ st. Rossello), Savio, Valisena (27’ st. Di Mario), Straccio (39’ st. Conte), Portaccio (32’ st. Meloni), Tozaj (1’ st. Ntanda Lukisa), Leonardi. A disp.: Moro, Scardigno, Conti, Pozzato, Galluccio, Mosca. All.: Tufano.: Zouaghi, Parlato, Corradini, Di Bitonto, Piantedosi (32’ st. Fontana), Lolli, Foresta, Loporcaro (24’ st. Railian), Mata, Caragea (24’ st. Rovatti), Ajayi (32’ st. Sandro). A disp.: Scacchetti, Rigo, Henriksen, Ackah, Petrosino, Knezovic, Deri, Railian, Rovatti. All.: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SampNews24 : #Sampdoria Primavera, ottavi conquistati: cinquina all’Arezzo - zazoomblog : Tabellino Sampdoria-Grosseto 3-2 gol e marcatori Torneo di Viareggio 2023 - #Tabellino #Sampdoria-Grosseto - sportface2016 : #SampdoriaUYSSNewYork 5-0, il tabellino | #ViareggioCup -

... invece, archiviare la batosta rimediata a Marassi nello scontro diretto con la. Sono ... Cronaca della partita con commento e[ AGGIORNA LA DIRETTA DI JUVENTUS - HELLAS VERONA ] ...Questo ilcompleto del match.4 Carrarese 0 Reti : s.t. 15 e 32 rig. Leonardi, 21 e 41 Portaccio.(3 - 4 - 1 - 2) : Gentile; Pellizzaro (1 s.t. Portaccio), Valisena, ...ILDI- COMO WOMEN 1 - 1

Tabellino Sampdoria-Sassuolo 1-2: Viareggio Cup 2023 SPORTFACE.IT

Al Bibolini, quarti di finale della Viareggio Cup 2023 tra Sampdoria e Sassuolo: sintesi, risultato, moviola e cronaca live La Sampdoria scende in campo al Bibolini di Lerici per affrontare il Sassuol ...Continua la preparazione della Sampdoria in vista del prossimo match di campionato, in programma domenica alle 18.00 contro la Roma. Sarà a disposizione di Stankovic sicuramente Lammers, tornato in gr ...