Tabellino Bologna-Empoli 4-2 dcr | marcatori e gol Viareggio Cup 2022 23

(Di giovedì 30 marzo 2023) Ilvince contro l‘e passa alle semifinali delCup/23 dopo una partita con mille emozioni, fino all’ultimo minuto di gioco. Proprio il 96esimo non è stato solo l’ultimo minuto di gioco, ma anche il momento in cui Bocci avrebbe potuto spedire i toscani alle semifinali, sbaglia il rigore a tempo scaduto. Ai rigori ci si va allora e sempre Bocci, coadiuvato da Valdarelli, sbaglia il rigore nella serie e spedisce gli uomini di Magnani in semifinale. Questo ildel match.: Raffaelli, Crociati, Paterlini, Corsi (1’ st. Ravaglioli), Baroncioni (25’ st. Hodzic), Goffredi (12’ st. Laureana), Maltoni, Mazia, Menegazzo (47’ st. Bernacci), Busato, Ebone. A disp.: Gasperini, Laureana, Salvi, Bellisi, Ferrante, Cottone. All.: ...