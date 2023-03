Swartwatch antiviolenza | come funziona il dispositivo che ha salvato una donna di Napoli

Smartwatch antiviolenza, donna incinta perseguitata dal suo ex lo fa arrestare ilmattino.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La nuova tecnologia era stata consegnata alla donna per consentirle di difendersi dalle persecuzioni del suo ex, ed è proprio grazie allo smartwatch ...