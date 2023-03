Svezia | l' ambasciatore della Russia minaccia | «Se entrate nella Nato | conseguenze militari»

(Di giovedì 30 marzo 2023) L'annuncioflotta aerea comune per difendersi meglio da potenziali attacchi russi non dev'essere andato giù al Cremlino. Che ieri è torre le vicinee...

L'ambasciatore russo in Svezia, Viktor Tatarintsev, è stato convocato al ministero degli Esteri, ha annunciato mercoledì il ministro degli Esteri Tobias Billström. 'È importante che la Svezia sia in ... sito che la Svezia diventa 'un obiettivo legittimo per le misure di ritorsione della Russia'. Frasi che hanno convinto il ministro degli esteri svedese Tobias Billstrom a convocare l'ambasciatore.

Che ieri è tornato a minacciare le vicine Svezia e Finlandia. Lo ha fatto per bocca dell'ambasciatore di Mosca a Stoccolma, Viktor Tatarintsev, che, nonostante non abbia mai citato la firma ...Stoccolma, 29 mar 22:18 - (Agenzia Nova) - Il ministero degli Esteri svedese ha intenzione di convocare l'ambasciatore russo a Stoccolma per lamentarsi di un "tentativo di interferenza" rispetto al ...