Sventato furto carburante in cantiere Alta Capacità Telese Terme (Di giovedì 30 marzo 2023) Sventato furto di carburante nel cantiere ferroviario Alta Capacità Napoli-Bari in località Vallo Rotonto a Telese Terme Sventato furto di carburante in area cantiere dell’Alta Capacità Napoli-Bari. Nella nottata, in Telese Terme (BN), località Vallo Rotondo, i Carabinieri delle Stazioni di Telese Terme e Amorosi, hanno notavano nei pressi del cantiere qualcosa di anomalo. I militari erano impegnati in servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei furti e danneggiamenti ai cantieri della linea ferroviaria ad Alta ... Leggi su puntomagazine (Di giovedì 30 marzo 2023)dinelferroviarioNapoli-Bari in località Vallo Rotonto adiin areadell’Napoli-Bari. Nella nottata, in(BN), località Vallo Rotondo, i Carabinieri delle Stazioni die Amorosi, hanno notavano nei pressi delqualcosa di anomalo. I militari erano impegnati in servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei furti e danneggiamenti ai cantieri della linea ferroviaria ad...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... canale58 : Sannio - Furto di carburante nel cantiere dell'alta capacità, sventato dai Carabinieri - BarlettaLiveIt : Sventato il furto di una pala meccanica nelle campagne tra Barletta e Andria - TgrRai : RT @TgRaiBasilicata: Sventato furto in un'abitazione nel centro di #Matera #IoSeguoTgr @TgrRai Furti in appartamenti, 3 ladri messi in fuga… - CinziaGrenci : RT @TgRaiBasilicata: Sventato furto in un'abitazione nel centro di #Matera #IoSeguoTgr @TgrRai Furti in appartamenti, 3 ladri messi in fuga… - TgRaiBasilicata : Sventato furto in un'abitazione nel centro di #Matera #IoSeguoTgr @TgrRai Furti in appartamenti, 3 ladri messi in f… -