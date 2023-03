Supermedia | il Pd rimonta e stacca M5s FdI salda al comando  

Leggi su agi

(Di giovedì 30 marzo 2023) AGI - NellaAGI-Youtrend dei sondaggi di oggi, il Partito Democratico tocca nuovamente la soglia del 20% (non accadeva da inizio settembre dello scorso anno) anche se la sua crescita sembra avere rallentato dopo un primo boom successivo all'elezione di Schlein.Fratelli d'Italia e il centrodestra rimangonomente il primo partito e la prima area politica rispettivamente, ma non vi è dubbio che in questa fase le forze di maggioranza siano leggermente in sofferenza sul piano dei consensi. Questa tendenza potrebbe essere legata ad alcune battaglie identitarie del centrodestra non condivise dalla maggioranza dell'opinione pubblica.LISTE • FDI 29,1 (-0,1) • PD 20,0 (+0,8) • M5S 15,6 (-0,3) • Lega 8,6 (-0,6) • Terzo Polo 7,4 (-0,2) • Forza Italia 6,9 (=) • Verdi/Sinistra 3,2 (+0,2) • +Europa 2,2 (-0,1) • Italexit ...