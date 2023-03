Superman | Legacy | James Gunn smentisce le notizie sul casting | Non ho parlato del ruolo con nessun attore

(Di giovedì 30 marzo 2023)ha voluto smentire online le indiscrezioni riguardanti ildel film, sostenendo di non aver ancora iniziato le audizioni.è intervenuto nuovamente per smentire delleapparse online riguardanti ildi. Grace Randolph, che conduce Beyond the Trailer, aveva infatti dichiarato che il regista e sceneggiatore del film avrebbe individuato il possibile protagonista del progetto dedicato al supereroe. Randolph, su Twitter, aveva persino dichiarato che forse la star disarebbe già stata assunta o l'starebbe concludendo le trattative....

James Gunn dirigerà il film! LEGGI " DC Studios, James Gunn annuncia i primi 10 titoli tra film e serie tv, a partire da Superman: Legacy sarà il primo lungometraggio ...Oltre a The Brave and the Bold, che avrà al centro Batman e Robin, ci saranno anche il film, Supergirl: Woman of Tomorrow, un film su Swamp Thing e varie serie televisive.

"Non l'ho mai incontrato" Superman: Legacy, il film della nuova DC dedicato all'Uomo d'acciaio, sta prendendo pian piano forma. I fan sono certamente curiosi di scoprire cosa riserverà loro questo ...