Superbonus, si cambia: ecco le 6 novità (Di giovedì 30 marzo 2023) L'Aula della Camera ha accolto con 185 voti favorevoli e 121 contrari (4 gli astenuti) la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione del Dl Superbonus. Il via libera finale di Montecitorio e' fissato per la tarda mattinata di martedi' 4 aprile (lunedi' i relativi ordini del giorno). Il provvedimento passeraà quindi all'esame del Senato (deve essere convertito in legge entro il 17 aprile). Leggi su lastampa (Di giovedì 30 marzo 2023) L'Aula della Camera ha accolto con 185 voti favorevoli e 121 contrari (4 gli astenuti) la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione del Dl. Il via libera finale di Montecitorio e' fissato per la tarda mattinata di martedi' 4 aprile (lunedi' i relativi ordini del giorno). Il provvedimento passeraà quindi all'esame del Senato (deve essere convertito in legge entro il 17 aprile).

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Piergiulio58 : Superbonus, si cambia: ecco le 6 novità. L'Aula della Camera ha accolto con 185 voti favorevoli e 121 contrari (4 g… - IzzoEdo : RT @LaStampa: Superbonus, si cambia: ecco le 6 novità - LaStampa : Superbonus, si cambia: ecco le 6 novità - Luxgraph : Superbonus, ok della Camera alle modifiche: detrazioni in 10 anni, ecco che cosa cambia #corriere #news #2022… - Italia_Notizie : Superbonus, ok della Camera alle modifiche: detrazioni in 10 anni, ecco che cosa cambia -