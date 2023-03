Superbonus, sì alla fiducia. Filini (FdI): i ricchi si sono ristrutturati la casa a spese dei contribuenti (Di giovedì 30 marzo 2023) Con 185 sì e 121 no, la Camera approva la fiducia posta sul decreto legge ‘Misure urgenti in materia di cessione dei crediti‘, il cosiddetto decreto Superbonus. “Dopo due anni di politica di bonus edilizi è ora doveroso tirare le somme – ha detto Francesco Filini, deputato di FdI e componente della Commissione Finanze, durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia – i numeri parlano chiaro: 110 miliardi di crediti edilizi generati in appena 2 anni, 9 miliardi di truffe accertate, un mancato gettito per le casse dello Stato per i prossimi anni stimato in 8-10 miliardi in meno per ogni annualità. L’Ufficio Parlamentare di Bilancio ci dice che il 10% dei contribuenti più ricchi ha potuto fruire della metà dei crediti che sono stati generati: a beneficiare direttamente ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 marzo 2023) Con 185 sì e 121 no, la Camera approva laposta sul decreto legge ‘Misure urgenti in materia di cessione dei crediti‘, il cosiddetto decreto. “Dopo due anni di politica di bonus edilizi è ora doveroso tirare le somme – ha detto Francesco, deputato di FdI e componente della Commissione Finanze, durante le dichiarazioni di voto sulla– i numeri parlano chiaro: 110 miliardi di crediti edilizi generati in appena 2 anni, 9 miliardi di truffe accertate, un mancato gettito per le casse dello Stato per i prossimi anni stimato in 8-10 miliardi in meno per ogni annualità. L’Ufficio Parlamentare di Bilancio ci dice che il 10% deipiùha potuto fruire della metà dei crediti chestati generati: a beneficiare direttamente ...

