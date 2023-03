Superbonus | passa la fiducia alla Camera | 185 i sì

(Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – Con 185 sì e 121 no, laapprova laposta sul decreto legge ‘Misure urgenti in materia di cessione dei crediti’, il cosiddetto decreto. L'articolo proviene da Italia Sera.

Dopo il voto finale previsto martedì 4 aprile, il provvedimento passa all'esame del Senato per la seconda lettura. Il termine per la conversione in legge scade il

(Adnkronos) – Con 185 sì e 121 no, la Camera approva la fiducia posta sul decreto legge ‘Misure urgenti in materia di cessione dei crediti’, il cosiddetto decreto superbonus.Il testo del disegno di legge passa adesso al Senato per l’approvazione definitiva ... 30 settembre 2023 della scadenza originariamente prevista per l’utilizzo del Superbonus 110% sulle unifamiliari ...