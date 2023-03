Superbike, test Barcellona: oggi inizia la due giorni catalana (Di giovedì 30 marzo 2023) Un nuovo, piccolo ma sostanzioso, antipasto in attesa dell’ancora lontano weekend di fine aprile che segnerà il ritorno in pista in prove ufficiali del campionato di SBK. Tra oggi e domani, infatti, la Superbike metterà in pista i test di Barcellona che aggiungeranno ulteriore carne al fuoco in vista del terzo appuntamento del Mondiale 2023. Tutti guarderanno il battistrada Ducati del campione del mondo Alvaro Bautista che ha dominato le prime due tappe acquisendo un buon vantaggio già dalle battute iniziali di questo torneo. Fari puntati, ovviamente, a Yamaha (Toprak Razgatlioglu) e Kawasaki (Jonathan Rea) che dovranno mettere a referto squilli consistenti per impensierire Borgo Panigale. La classifica dopo due gare: primeggia il campione del mondo Un dominio fin qui completo che ricalca quello ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 marzo 2023) Un nuovo, piccolo ma sostanzioso, antipasto in attesa dell’ancora lontano weekend di fine aprile che segnerà il ritorno in pista in prove ufficiali del campionato di SBK. Trae domani, infatti, lametterà in pista idiche aggiungeranno ulteriore carne al fuoco in vista del terzo appuntamento del Mondiale 2023. Tutti guarderanno il battistrada Ducati del campione del mondo Alvaro Bautista che ha dominato le prime due tappe acquisendo un buon vantaggio già dalle battuteli di questo torneo. Fari puntati, ovviamente, a Yamaha (Toprak Razgatlioglu) e Kawasaki (Jonathan Rea) che dovranno mettere a referto squilli consistenti per impensierire Borgo Panigale. La classifica dopo due gare: primeggia il campione del mondo Un dominio fin qui completo che ricalca quello ...

