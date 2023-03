“Sulla Soglia”, approda sabato a Bergamo il progetto di danza urbana e teatro sociale (Di giovedì 30 marzo 2023) Bergamo. approda a Bergamo, con un primo appuntamento cittadino, il progetto Sulla Soglia, promosso dalle associazioni ABC-Allegra Brigata Cinematica di Bergamo e Lelastiko di Brescia in collaborazione con Ecate Cultura e pensato in occasione di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023, e che ha debuttato il 18 e 19 marzo nel centro storico di Brescia. Il progetto, che come un viaggio si sviluppa in diverse tappe, si articola nel coinvolgimento delle comunità attraverso workshop di danza aperti alla cittadinanza programmati nei centri storici di Bergamo e Brescia e nelle aree di confine unite dalla tratta ferroviaria Bergamo – Brescia: Rovato, Coccaglio, Palazzolo sull’Oglio, ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 30 marzo 2023), con un primo appuntamento cittadino, il, promosso dalle associazioni ABC-Allegra Brigata Cinematica die Lelastiko di Brescia in collaborazione con Ecate Cultura e pensato in occasione diBrescia Capitale della Cultura 2023, e che ha debuttato il 18 e 19 marzo nel centro storico di Brescia. Il, che come un viaggio si sviluppa in diverse tappe, si articola nel coinvolgimento delle comunità attraverso workshop diaperti alla cittadinanza programmati nei centri storici die Brescia e nelle aree di confine unite dalla tratta ferroviaria– Brescia: Rovato, Coccaglio, Palazzolo sull’Oglio, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MariaDellaMoni6 : ??? L’uomo di strada s’arrangia da solo,ben sapendo che la politica non favorirà la sua occupazione lavorativa: ma v… - iomiassomiglio : @JamesLucasIT C'è anche un bellissimo film, secondo me troppo sottovalutato 'Van Gogh Sulla soglia dell'eternità' con William Defoe - AlexPivaral47 : e non esibiti volgarmente e gratuitamente. Caravaggio ha voluto ribadire l'adesione alla povertà assoluta della Sac… - hagi1972 : RT @ilLamecus: La vergogna di un governo che ti fa la scenetta con Messina Denaro sulla soglia dell'obitorio e poi stende il tappeto rosso… - Lella40444111 : @Cambiacasacca @MarcoRCapelli Io sinceramente fossi un suo paziente non lo vorrei nemmeno sulla soglia della camera… -