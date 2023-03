“Su Riccardo dovete sapere”. UeD, Maria De Filippi svela il motivo dell’assenza in studio (Di giovedì 30 marzo 2023) Uomini e Donne, esce fuori la verità sull’assenza di Riccardo Guarnieri: a parlare è Maria De Filippi. La padrona di casa del programma ha spento le chiacchiere e tolto ogni dubbio sul cavaliere che, mai come quest’anno, sta faticando a trovare l’amore. L’addio di Ida Platano, del resto, è stato un boccone amarissimo per lui. In un recente intervista aveva raccontato come: “Ci è voluto del tempo – per metabolizzare ciò che è successo con Ida”. “Se l’ultima volta che è venuta in studio non l’ho voluta vedere è perché ero deluso, ma la verità è che da mesi mi sento libero di potermi rinnamorare. Sono lo stesso Riccardo che, anni fa, è entrato per la prima volta nello studio di Uomini e Donne: l’unica differenza è che ora so cosa è l’amore e ho voglia di ritrovarlo”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 marzo 2023) Uomini e Donne, esce fuori la verità sull’assenza diGuarnieri: a parlare èDe. La padrona di casa del programma ha spento le chiacchiere e tolto ogni dubbio sul cavaliere che, mai come quest’anno, sta faticando a trovare l’amore. L’addio di Ida Platano, del resto, è stato un boccone amarissimo per lui. In un recente intervista aveva raccontato come: “Ci è voluto del tempo – per metabolizzare ciò che è successo con Ida”. “Se l’ultima volta che è venuta innon l’ho voluta vedere è perché ero deluso, ma la verità è che da mesi mi sento libero di potermi rinnamorare. Sono lo stessoche, anni fa, è entrato per la prima volta nellodi Uomini e Donne: l’unica differenza è che ora so cosa è l’amore e ho voglia di ritrovarlo”. ...

