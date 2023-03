Stupro: Robinho consegna il passaporto in attesa della decisione sulla sua carcerazione in Brasile (Di giovedì 30 marzo 2023) Una bruttissima storia e un condannato in libertà perché il Brasile non prevede l'estradizione dei suoi cittadini. L'ex calciatore brasiliano del Milan Robinho ha consegnato ieri il suo passaporto in ... Leggi su globalist (Di giovedì 30 marzo 2023) Una bruttissima storia e un condannato in libertà perché ilnon prevede l'estradizione dei suoi cittadini. L'ex calciatore brasiliano del Milanhato ieri il suoin ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - paolochiariello : #Juorno l’ex campione del #Milan #Robinho non vuole essere estradato in #Italia deve scontare in #cella condanna pe… - juornoit : #Juorno l’ex campione del #Milan #Robinho non vuole essere estradato in #Italia deve scontare in #cella condanna pe… - NapoliFCNews : Robinho sconterà in Brasile la sua condanna per stupro (nove anni) #SSCN #AvantiNapoli #Partenopei #SerieA -