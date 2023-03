Studio, 32mila medici laureati in più dei pensionamenti nel 2030 (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar. (Adnkronos Salute) - "Non si risolve, a nostro parere, la carenza attuale di personale medico specialistico negli ospedali né si rallenta la fuga dei neolaureati verso l'estero e degli specialisti verso il settore privato mediante l'incremento delle iscrizioni al corso di laurea in medicina e chirurgia". Lo ribadisce l'Anaao Assomed, principale sindacato dei medici ospedalieri, sulla base dei risultati di un nuovo Studio, secondo cui ci saranno 32mila laureati in più dei pensionamenti nel 2030. "La ministra dell'Università e ricerca ha dichiarato che per far fronte alla strutturale carenza di medici nel Ssn sarà previsto un ampliamento dei posti disponibili per la laurea in medicina tra il 20% e il 30% ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar. (Adnkronos Salute) - "Non si risolve, a nostro parere, la carenza attuale di personale medico specialistico negli ospedali né si rallenta la fuga dei neoverso l'estero e degli specialisti verso il settore privato mediante l'incremento delle iscrizioni al corso di laurea inna e chirurgia". Lo ribadisce l'Anaao Assomed, principale sindacato deiospedalieri, sulla base dei risultati di un nuovo, secondo cui ci sarannoin più deinel. "La ministra dell'Università e ricerca ha dichiarato che per far fronte alla strutturale carenza dinel Ssn sarà previsto un ampliamento dei posti disponibili per la laurea inna tra il 20% e il 30% ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anaaopiemonte : 3?2?mila medici laureati in più nei pensionamenti nel 2?0?3?0?. ??Ecco pechè il numero chiuso in medicina è un fals… - TrendSanita : 32mila medici laureati in più dei pensionamenti nel 2030. Perché il numero chiuso a medicina è un falso problema. I… -