Stretta sulle occupazioni di case: "Arresto, restituzione e pene fino a 9 anni" (Di giovedì 30 marzo 2023) La lotta alle occupazioni abusive è una delle battaglie principali di Fratelli d'Italia. A febbraio scorso, dopo uno sgombero nelle casi popolari a San Basilio, periferia est di Roma, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato: «Si è iniziato a fare ciò che andava fatto prima». Per riaffermare appieno il principio della legalità, oltre agli sgomberi, bisogna agire anche sul fronte normativo. Ecco il motivo per cui il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, ha depositato in commissione Giustizia una proposta di legge che inasprisce le pene, fino a nove anni, per chi occupa immobili abusivamente. «È un provvedimento a favore della legalità e dello stato di diritto - spiega Foti -. Oggi abbiamo una possibilità vera di avere un piano che vada ad individuare le zone critiche».

