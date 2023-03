Stramaccioni: «Juventus-Inter 1-3? Ecco come scelsi il tridente!» (Di giovedì 30 marzo 2023) Stramaccioni, dopo aver parlato di Lautaro Martinez e Kovacic (vedi articolo), è ritornato su Juventus-Inter 1-3. Un breve resoconto su quella settimana. LA CHIAVE ? Andrea Stramaccioni a Ultimo Uomo ricorda l’1-3 di Juventus-Inter: «Vittoria allo Stadium? La preparazione fu soprattutto mentale perché la Juventus era una squadra imbattibile, non solo per una questione di qualità di gioco ma per una mentalità. In porta c’era un certo Buffon, Pirlo davanti la difesa, il miglior Vidal, Marchisio e la BBC. Ti metteva sotto dal punto di vista mentale. La preparazione per la prima parte fu soprattutto mentale che tecnica, l’Inter aveva dei campioni che in queste partite, se guidati nella direzione dell’esaltazione, ti davano di più. Questa fu la ... Leggi su inter-news (Di giovedì 30 marzo 2023), dopo aver parlato di Lautaro Martinez e Kovacic (vedi articolo), è ritornato su1-3. Un breve resoconto su quella settimana. LA CHIAVE ? Andreaa Ultimo Uomo ricorda l’1-3 di: «Vittoria allo Stadium? La preparazione fu soprattutto mentale perché laera una squadra imbattibile, non solo per una questione di qualità di gioco ma per una mentalità. In porta c’era un certo Buffon, Pirlo davanti la difesa, il miglior Vidal, Marchisio e la BBC. Ti metteva sotto dal punto di vista mentale. La preparazione per la prima parte fu soprattutto mentale che tecnica, l’aveva dei campioni che in queste partite, se guidati nella direzione dell’esaltazione, ti davano di più. Questa fu la ...

