Strage discoteca | pm chiede 12 anni per ottavo della banda spray

La Procura di Ancona ha chiesto una condanna a 12 anni per l'ottavo membro della banda dello spray, Riccardo Marchi, 24 anni, bolognese, che avrebbe agito alla Lanterna Azzurra di Corinaldo, la notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018, insieme ad altri sette ragazzi, tutti della Bassa Modenese, spuzzando una sostanza urticante per creare confusione. Stamane compare davanti al Gip un ulteriore indagato in uno dei due filoni di inchiesta sulla strage di Corinaldo dell'8 dicembre 2018, in cui, nella discoteca Lanterna Azzurra, morirono 6 persone.

(ANSA) - ANCONA, 30 MAR - La Procura di Ancona ha chiesto una condanna a 12 anni per l'ottavo membro della banda dello spray, Riccardo Marchi, 24 anni, bolognese, che avrebbe agito alla discoteca ...Stamane compare davanti al Gip un ulteriore indagato in uno dei due filoni di inchiesta sulla strage di Corinaldo dell’8 dicembre 2018, in cui, nella discoteca Lanterna Azzurra, morirono 6 persone. A ...