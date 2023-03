Strage di Ciudad Juárez: così la “migra” chiude tutto e se ne va (Di giovedì 30 marzo 2023) Due video diffusi sui social network inchiodano i responsabili della Strage nel centro per migranti di Ciudad Juárez, città messicana al confine con gli Stati Uniti. Nel primo si vedono first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 30 marzo 2023) Due video diffusi sui social network inchiodano i responsabili dellanel centro pernti di, città messicana al confine con gli Stati Uniti. Nel primo si vedono first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... adatit1 : RT @JigginoRuss: Strage di Stato a Ciudad Juarez. 'Circa 70 migranti irregolari erano stati arrestati durante la giornata per aver venduto… - FarahCubas : RT @JigginoRuss: Strage di Stato a Ciudad Juarez. 'Circa 70 migranti irregolari erano stati arrestati durante la giornata per aver venduto… - FarahCubas : RT @JigginoRuss: 'Hanno lasciato gli uomini rinchiusi nelle celle, non li hanno mai tirati fuori. Sono disumani'. 41 morti nella strage di… - anubidal : RT @JigginoRuss: Strage di Stato a Ciudad Juarez. 'Circa 70 migranti irregolari erano stati arrestati durante la giornata per aver venduto… - JigginoRuss : Strage di Stato a Ciudad Juarez. 'Circa 70 migranti irregolari erano stati arrestati durante la giornata per aver v… -