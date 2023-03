Storia dei due ragazzi nella foto iconica di Woodstock: lei, Bobbi Ercoline, è appena morta (Di giovedì 30 marzo 2023) Bobbi Ercoline, 73 anni, che insieme al marito Nick Ercoline era apparsa nella storica foto dell’album live di Woodstock: Music from the Original Soundtrack and More, è morta. Ercoline era un’infermiera scolastica. La donna è morta il 18 marzo circondata dalla famiglia e dal marito Nick Ercoline, che aveva abbracciato sulla copertina dell’album live di Woodstock nella iconica foto. Lei e il marito condividevano due figli ed erano sposati da 54 anni. "It was such a special event: half a million people gathered in the name of peace, with no violence," Bobbi Ercoline once recalledhttps://t.co/LmRlYFYCeu— Rolling Stone ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 30 marzo 2023), 73 anni, che insieme al marito Nickera apparsastoricadell’album live di: Music from the Original Soundtrack and More, èera un’infermiera scolastica. La donna èil 18 marzo circondata dalla famiglia e dal marito Nick, che aveva abbracciato sulla copertina dell’album live di. Lei e il marito condividevano due figli ed erano sposati da 54 anni. "It was such a special event: half a million people gathered in the name of peace, with no violence,"once recalledhttps://t.co/LmRlYFYCeu— Rolling Stone ...

