STATS – Milan | Leao tira di più | ma non vede più la porta

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 30 marzo 2023) Il tema è tra i più dibattuti in casa, almeno per quanto riguarda i destini individuali:resta o no in rossonero? Il tema è tra i più dibattuti in casa, almeno per quanto riguarda i destini individuali:resta o no in rossonero? Si dice che la firma ci sarà in tempi brevi, prima dei quarti di finale di Champions League, altrimenti sarà rottura definitiva tra la società e il giocatore. Proviamo però a entrare dentro la vicenda sotto il profilo del rendimento: il portoghese quest’anno è migliorato oppure è un giocatore fermatosi nella crescita e – pertanto – perdibile senza troppo rimpianti? Proviamo a capirlo attraverso i dati statistici. L’anno scorso Rafael chiuse il campionato in crescendo, con 11 gol. Nell’ultimo periodo è invece in drastico calo, ma con 8 reti all’attivo e ancora 11 gare da ...